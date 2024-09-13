Актер Милош Бикович до сих пор наблюдает процесс копирования чужой культуры

С 11 по 14 сентября проходит Х Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур. В нем принял участие сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Он ответил на вопросы журналистов и выступил в роли модератора на панельной дискуссии «Кинематограф стран СНГ. Общее прошлое, суверенное настоящее, многополярное будущее».

Бикович отметил, что до сих пор является свидетелем процесса заимствования чужой культуры. По его мнению, лишь сейчас общество начинает осознавать важность культурного суверенитета и говорить о своих собственных традициях.

На форуме объединенных культур также выступил патриарх Кирилл, который указал на проблему деградации и культурного регресса в западной цивилизации.

Между тем политолог Дарья Ярошева отметила важность Международного форума объединенных культур в Петербурге. По ее словам, сейчас на фоне глобальных изменений мирового порядка страны вновь пытаются переосмыслить свой исторический путь, свою идентичность и основные ценности.