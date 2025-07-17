Грузинский спикер заявил о признаках внешнего вмешательства

Тбилиси предупредили о рисках дестабилизации Грузии во время выборов

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Запад может предпринять попытки дестабилизировать ситуацию в стране в период предстоящих местных выборов, намеченных на 4 октября, сообщает ТАСС .

«Мы уже видим первые признаки того, что есть попытка привнесения дестабилизации извне. Некоторые шаги Брюсселя нам говорят о том, что будет попытка извне дестабилизировать страну», — сказал Папуашвили в эфире телеканала «Имеди».

Он напомнил, что на прошлых выборах уже фиксировалось иностранное вмешательство, и выразил уверенность, что в этот раз могут быть использованы аналогичные методы — включая политические заявления и резолюции.

Местные выборы в Грузии традиционно проходят в напряженной обстановке на фоне сложных отношений между Тбилиси и западными партнерами.