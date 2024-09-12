Политолог Ярошева отметила важность международного форума объединенных культур в Петербурге

«Несмотря на цикличность таких трансформаций в истории человечества, каждый раз мы вновь оказываемся неготовыми к ним. Основой для преодоления кризисных явлений, устойчивой опорой в нашем поиске пути выхода из положения всегда выступает культура. Попытку артикулировать происходящие изменения через артефакты культуры, объяснить их и определить пути решения актуальных проблем взяли на себя организаторы и участники юбилейного Санкт-Петербургского форума», — отметила Ярошева.

В рамках поставленной задачи было определено 10 тематических направлений, которыми являются «Право на наследие в многополярном мире», «Искусственный интеллект и национальный суверенитет», «Культурное наследие: традиции и современность», «Деловая культура», «Медийная культура», «Кино», «Театр», «Музыка», «Цирк» и «Музеи».

Особенностью форума станет многосторонняя дискуссия о перспективах международного культурного сотрудничества и культурная программа, посвященные председательству России в БРИКС в 2024 году.

«Нельзя не отметить, что в третий день Форума в Георгиевском зале Зимнего дворца пройдет торжественная церемония вручения уже II „Эрмитажной премии“, присуждающейся двум знаковым деятелям культуры. Особая значимость такого события объясняется активным запросом общества на героев, способных стать примером для юного поколения творцов, активно ищущих путь самореализации и обеспокоенных развитием государства», — подчеркнула эксперт.

По словам Ярошевой, сегодня в связи с глобальными изменениями мирового порядка государства вновь стремятся пересмотреть и переосмыслить свою историю, свои корни и ценности.

«Санкт-Петербургский форум выступает площадкой для совместного поиска новых смыслов, идей, нового взгляда в будущее. Возможность собрать в одном месте представителей разных культур, объединить их в данном процессе является определяющим требованием нашего времени, а Россия выступает в этом плане ключевым связующим звеном», — заключила политолог.