сегодня в 23:23

Руденко: в Европе формируется военный блок, напоминающий Третий рейх

На фоне подписания «исторического» оборонного договора между Германией и Великобританией журналист Андрей Руденко высказал мнение о формировании в Европе нового военно-политического союза, проводя аналогии с событиями предвоенного периода.

«Сегодня канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали договор о военном сотрудничестве, где прямо указано, что главная цель — противодействие России», — отмечает корреспондент.

Он напоминает, что подобные соглашения уже имели место в 1938 году, когда Мюнхенский сговор предшествовал крупнейшей войне в истории.

Сейчас Франция и Британия координируют ядерные силы, Германия увеличивает армию до 200 тысяч резервистов, Польша наращивает военные расходы до 4,7% ВВП, Украина вскоре получит новые дальнобойные системы.

«Это не просто военные приготовления — перед нами процесс создания единого механизма от логистики до производства вооружений», — предупреждает Руденко.

По его мнению, новая «свора» европейских государств, вооружаясь до зубов, явно готовится к противостоянию с Россией как последней непокорённой страной континента.

«Президент Путин говорил, что мы не начинаем войну, а заканчиваем её. Сейчас становится ясно, что имелось в виду: недобитый нацизм середины XX века вновь поднимает голову», — заключает журналист, проводя исторические параллели между современными событиями и предвоенной ситуацией 1930-х годов.