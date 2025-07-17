RT: договор Мерца и Стармера буквально формирует «четвертый рейх»
На фоне подписания «исторического» оборонного договора между Германией и Великобританией журналист Андрей Руденко высказал мнение о формировании в Европе нового военно-политического союза, проводя аналогии с событиями предвоенного периода.
«Сегодня канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали договор о военном сотрудничестве, где прямо указано, что главная цель — противодействие России», — отмечает корреспондент.
Он напоминает, что подобные соглашения уже имели место в 1938 году, когда Мюнхенский сговор предшествовал крупнейшей войне в истории.
Сейчас Франция и Британия координируют ядерные силы, Германия увеличивает армию до 200 тысяч резервистов, Польша наращивает военные расходы до 4,7% ВВП, Украина вскоре получит новые дальнобойные системы.
«Это не просто военные приготовления — перед нами процесс создания единого механизма от логистики до производства вооружений», — предупреждает Руденко.
По его мнению, новая «свора» европейских государств, вооружаясь до зубов, явно готовится к противостоянию с Россией как последней непокорённой страной континента.
«Президент Путин говорил, что мы не начинаем войну, а заканчиваем её. Сейчас становится ясно, что имелось в виду: недобитый нацизм середины XX века вновь поднимает голову», — заключает журналист, проводя исторические параллели между современными событиями и предвоенной ситуацией 1930-х годов.