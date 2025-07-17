Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

сегодня в 23:31

Росавиация сняла временные ограничения в Домодедово и Жуковском

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Ранее введённые меры были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов.

В настоящее время оба аэропорта полностью восстановили работоспособность и возвращаются к штатному режиму работы.

Авиакомпании постепенно возобновляют выполнение задержанных рейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у своих перевозчиков.