Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Домодедово и Жуковский

сегодня в 23:19

Росавиация ввела временные ограничения на выполнение полётов в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Причины введения ограничений не уточняются, однако в сообщении подчёркивается, что эта мера принята «для обеспечения безопасности полётов».

В настоящее время воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.

Службы аэропортов, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры предпринимают все необходимые меры для нормализации ситуации. В ведомстве отметили, что безопасность полётов остаётся абсолютным приоритетом.