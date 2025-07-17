Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Домодедово и Жуковский
Аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили работу
Росавиация ввела временные ограничения на выполнение полётов в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Причины введения ограничений не уточняются, однако в сообщении подчёркивается, что эта мера принята «для обеспечения безопасности полётов».
В настоящее время воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы.
Службы аэропортов, экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры предпринимают все необходимые меры для нормализации ситуации. В ведомстве отметили, что безопасность полётов остаётся абсолютным приоритетом.