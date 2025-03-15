Киновыходные «Рыцарский турнир в Новгороде» пройдут в кинопарке «Москино» 15 и 16 марта. Гости увидят реконструкцию рыцарских турниров и сражений, примут участие в аутентичных интерактивах, а также посетят ремесленные и военные тематические мастер-классы, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На фестивале «Рыцарский турнир в Новгороде» пройдут мастер-классы по средневековым ремеслам и оружейному искусству. Мастера поделятся секретами столярного и кузнечного мастерства, покажут техники окрашивания ткани, резьбы по кости, изготовления монет и каллиграфического письма. Участники увидят, как создавалось оружие, заглянут в литейную, свечную и оружейную мастерские.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На уроках фехтования гости мероприятия смогут почувствовать себя средневековым воином. На занятии по созданию гербов и геральдике научат рисовать гербы. Мастер-класс «Рыцари и ордена» расскажет о самых влиятельных рыцарских организациях времен Крестовых походов и происхождении термина «орден». Участники узнают о тайнах тамплиеров, тевтонцев и госпитальеров, а также о роли сквайров, капелланов и командоров.

Кроме того, полевая кухня, работающая в кинопарке, будет предлагать всем желающим блюда по старинным рецептам, в то время как музыканты исполнят произведения прошлых веков. Любителям уличных игр предложат традиционные развлечения, такие как рюхи, бабки, клюшкование и другие.

Мастер-классы будут проходить без перерыва с 10:00 до 18:00 в течение всех киновыходных. Для этого организаторы предоставят специально оборудованные площадки.