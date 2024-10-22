Кинотеатры РФ останавливают показ зарубежных лент перед ноябрьскими праздниками

Российские кинотеатры приостанавливают показ иностранных фильмов перед предстоящими праздниками на срок с 4 по 11 ноября, сообщает « Коммерсант ».

Дистрибутор фильмов в РФ «Централ Партнершип» и владельцы кинотеатров договорились на время отказаться от проката иностранных лент, которые показывали зрителям в рамках «предсеансового обслуживания» к российским короткометражкам.

Срок приостановления — с 4 по 11 ноября. В это время на экраны как раз должен был выйти фильм от студии Marvel «Веном. Последний танец». Инициативу «Централ Партнершип» связывают с выходом в свет фильма «Любовь Советского Союза» от «Первого канала» 7 ноября.

«Теневой» прокат ранее приостанавливали в РФ на майские праздники во время выхода в свет фильма «Сто лет тому вперед». Тогда с такой инициативой выступила Ассоциация владельцев кинотеатров. В результате это привело к падению посещаемости кинозалов. Повторения этого сценария в ноябре эксперты не исключают.

Всего за первые 6 месяцев этого года сборы фильмов «теневого» проката в России составили 1,3 млрд рублей.

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