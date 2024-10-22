В Подмосковье стартует XXII международный фестиваль спортивного кино

Ежегодный XXII международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI стартует 23 октября в кинозале Российского государственного архива кинофотодокументов в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Фестиваль откроет неделю спорта и кино в Подмосковье, которая продлится до 30 октября. Зрителей ждут бесплатные кинопоказы конкурсных фильмов, а также творческие встречи с создателями кинолент и известными спортсменами.

​Всего в программе фестиваля будут представлены более 50 документальных, художественных и анимационных работ кинематографистов из России, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Армении, Киргизии и Казахстана.

​Традиционно в состав международного жюри входят представители искусства, культуры, спорта, видные общественные деятели и руководители СМИ.

​Для всех зрителей вход свободный. Для представителей СМИ предусмотрена аккредитация по номеру: +7 (926) 916-47-69 или по электронной почте — tmuseumpressa@gmail.com.

​С подробностями и полной программой фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте, а также в официальном сообществе в «VK».

​Ежегодный XXII международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Международный фестиваль спортивного кино –это одно из самых ярких культурных событий международного значения и на сегодняшний день является крупнейшим спортивным кино конкурсом в Восточной Европе и странах СНГ. Кинофестиваль проходит ежегодно, начиная с 2003 года. Президент фестиваля — трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Государственной Думы Ирина Роднина.

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