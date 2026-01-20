сегодня в 17:40

Кавер-группа «Авангард» выступила с концертом в Павловском Посаде

Кавер-группа «Авангард» 18 января дала концерт в Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде, где исполнила хиты известных исполнителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

18 января в Доме культуры «Октябрь» в Павловском Посаде состоялся концерт кавер-группы «Авангард». Коллектив исполнил популярные композиции таких исполнителей, как «Сектор Газа», «Ария», «Мумий Тролль», «Звери», «Земляне» и Ronnie James Dio. На сцене выступили Максим Щербаков, Алексей Рощин, Матвей Матюхин и Станислав Зыков.

Зрители активно поддерживали музыкантов, подпевали и аплодировали. Руководство Дома культуры «Октябрь» поблагодарило артистов за энергетику, а публику — за теплый прием и живые эмоции.

Кавер-группа «Авангард» регулярно участвует в городских мероприятиях Павлово-Посадского округа, выступая на различных площадках и в Домах культуры. По словам зрителей, выступления коллектива всегда отличаются высоким уровнем исполнения и создают незабываемую атмосферу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.