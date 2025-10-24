Картина о судьбе человека: в Петербурге закончились съемки «Мальчиков с Колымы»

Режиссер Владислав Фурманов завершил в Санкт-Петербурге работу по съемочному процессу нового исторического фильма «Мальчики с Колымы» с участием Олега Меньшикова, Алексея Серебрякова, Анны Чиповской и Алены Хмельницкой, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Я прочитал одноименную повесть Александра Марковича Файна и тут же загорелся идеей ее экранизировать, а потом начался долгий путь. Александр Маркович хотел лично написать сценарий, и в качестве соавтора мы пригласили замечательного сценариста Зою Кудрю, известную широкому зрителю по сериалу „Ликвидация“ и фильму „Адмирал“», — рассказал режиссер.

По его словам, идея картины зародилась много лет назад, а артистов утверждали на роли практически без кастинга.

После завершения съемок Фурманов планирует отправить новый фильм на международные фестивали, но ему трудно оценить эти перспективы. Сейчас сложно сказать, насколько российский кинематограф востребован за рубежом, заключил он.

