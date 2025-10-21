Карта с храмами Москвы появилась в сервисе «Поиск по архивам»

В сервисе «Поиск по архивам», который помогает собирать данные из старых рукописных документов, теперь появилась карта с храмами Москвы. Новинка поможет быстро найти метрические книги конкретного прихода и периода, сообщается на сайте мэра столицы.

«Яндекс» реализовал проект вместе с Главархивом города. В разработке применялись нейросети, которые помогли точно привязать несколько тысяч оцифрованных документов к храмам и периодам.

Технологии распознавания рукописного текста и интеграция архивных документов с картой Москвы значительно упростили генеалогические исследования. Обновление поможет москвичам и всем пользователям узнать больше о предках: их имена, места проживания и т. д.

Пользователи могут открыть карточку и выбрать метрические книги нужного им периода. В документах представлена информация о москвичах за последние 250 лет.

Сервис «Поиск по архивам» содержит более 13 млн страниц метрических документов московских храмов. На карте есть как сохранившиеся, так и утраченные церкви. Сайт также предоставляет историческую информацию о наиболее значимых храмах мегаполиса.

Ранее более 7 млн человек посетили музеи Москвы за лето. В сравнении с прошлогодним теплым сезоном посещаемость выросла на 11%.

