Сергунина: более 7 млн человек посетили музеи Москвы за лето

Свыше 7 млн человек посетили московские музеи прошедшим летом, что на 11% выше аналогичного показателя 2024 года, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

За летний сезон городские музеи, находящиеся в ведении столичного Депкульта, организовали более 270 новых экспозиций. Выставки охватывали темы истории и искусства, известных личностей, природы и моды.

«В городских музеях за лето побывали больше 7 млн человек. В сравнении с прошлогодним теплым сезоном посещаемость выросла на 11%», — рассказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Вице-мэр добавила, что самыми посещаемыми стали музей-заповедник «Царицыно», Государственный дворцово-парковый музей-заповедник «Останкино и Кусково», «Мультимедиа-арт-музей» и Государственный музей А. С. Пушкина.

Осенью москвичей и гостей города ждет не менее насыщенный сезон. Музеи приглашают всех желающих на разноплановые выставки. Так, 23 октября в Государственном музее обороны Москвы откроется экспозиция «Победный 45-й». В ее основе — живописные работы художников-фронтовиков. Также 17 октября здесь откроется выставка «Она любила „Красную Москву“», посвященная советским женщинам, парфюмерии, косметике и модным изданиям того времени.

До 26 октября в усадьбе Люблино можно увидеть скульптуры и фотографии знаменитых артистов балета, а также танцевальные костюмы, аксессуары, книги и многое другое. В музее-заповеднике «Царицыно» до февраля 2026 года, представлена жостовская декоративная роспись.

До 4 ноября жители и гости Москвы могут посетить Египетский павильон усадьбы Останкино. Экспозиция «В гостях у графа Шереметева» позволяет увидеть, как проходили приемы в XVIII веке и как сервировались столы.

Кроме того, в столичных музеях действуют и постоянные экспозиции. Музей Москвы остается одним из самых привлекательных мест для жителей и гостей города. Ежегодно его фонды, содержащие более 890 тыс. исторических артефактов, привлекают множество посетителей.

В Музее космонавтики представлено более 100 тыс. уникальных экспонатов. Среди них — образцы лунного грунта, скафандры легендарного Юрия Гагарина и Алексея Леонова, полномасштабная копия орбитальной станции «Мир» и точная реплика первого искусственного спутника Земли.

Музей-заповедник «Коломенское» — еще одна известная выставочная площадка. В его коллекции насчитывается более 170 тыс. экспонатов, охватывающих разные исторические периоды. На территории заповедника находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — церковь Вознесения Господня.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.