Кадышева и Шнур: продюсер назвал самых дорогих исполнителей 2025 года

Шоумен и продюсер Виктор Дробыш заявил, что больше всех российских звезд за выход на сцену сегодня получает Надежда Кадышева: ее программа стоит не менее 50 миллионов рублей, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Следом за ней идет Сергей Шнуров. Конечно, в прибыли он значительно отстает, но около 30 миллионов рублей одно его выступление соберет», — сказал Дробыш.

По его словам, Леонид Агутин, Полина Гагарина и Сергей Лазарев просят за выход около 10-15 миллионов.

Ранее сообщалось, что новогоднюю программу на 1 канале будут вести телеведущая Яна Чурикова и актер Максим Аверин, Надежда Кадышева станет приглашенной звездой, она появится на экране вместе с сыном и мужем.

Журналисты пригласили для участия только артистов с проверенной репутацией, среди них — Екатерина Березовская, Юлианна Караулова, Юлия Барановская, Яна Чурикова и Николай Цискаридзе.

