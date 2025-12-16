Стало известно, кто будет вести новогоднюю ночь на Первом канале

Чурикова и Аверин вошли в восьмерку ведущих новогодней ночи на Первом канале

Телевизионные каналы держат в строжайшем секрете детали новогодних программ. Однако журналисты выяснили, кто именно будет вести шоу в главную ночь года. Телеведущая Яна Чурикова и актер Максим Аверин вошли в восьмерку артистов, сообщает kp.ru .

Также СМИ выяснили, что популярная певица Надежда Кадышева вместе с семьей — сыном и супругом — станет звездой новогоднего эфира на Первом канале.

Кроме того, стали известны имена всех ведущих «Новогодней ночи» на главном телеканале страны — именно в их компании россияне проведут уходящий 2025-й год и встретят наступающий 2026-й год.

В числе ведущих нет ни одного человека, замешанного в громких скандалах 2025 года. Только звезды с проверенной репутацией — зрители непременно это оценят по достоинству. В восьмерку ведущих вошли Екатерина Березовская и Юлия Барановская, Максим Аверин, Юлианна Караулова, Николай Цискаридзе, Яна Чурикова, Константин Панюшкин, Валдис Пельш.

