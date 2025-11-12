Кадышева и Киркоров: кто из звезд отказался выступать в новогоднюю ночь

Несмотря на впечатляющие гонорары, некоторые из популярных российских артистов отказываются выступать в новогоднюю ночь: в этом году это Сергей Жуков, Надежда Кадышева и Филипп Киркоров, они предпочитают проводить праздник со своими близкими, сообщает kp.ru .

Выступления Надежды Кадышевой и Сергея Жукова оцениваются на сумму от 10 до 15 миллионов рублей. Филипп Киркоров за свои концерты запрашивает от 7 до 10 миллионов. В списке артистов с впечатляющими гонорарами также значатся Григорий Лепс, Баста, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и Дима Билан.

Следует отметить, что этой зимой оплата за выступления звезд увеличится в среднем на 20-40% по сравнению с прошлым годом.

С начала месяца артисты не предоставляют скидок, при этом информация о «двойных гонорарах» не соответствует действительности. Подобные слухи распространяются с целью подготовить заказчика к более высоким ценам.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.