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«К чертовой матери всех»: фанатки устроили драку на концерте Меладзе в Чехии

Культура

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе разозлился и остановил выступление из-за драки поклонниц в фан-зоне на концерте в Праге.

Блогерша nadia_sheva рассказала в соцсетях, что во время концерта Валерия Меладзе в фан-зоне между девушками произошел конфликт, который перерос в драку.

На опубликованных кадрах видно, как исполнитель хита «Салют, Вера» останавливает выступление и пытается успокоить участниц конфликта. Затем с девушками начинают беседовать охранники.

«К чертовой матери всех, кто здесь устроил кипиш. Не надо быть идиотами и устраивать здесь кипиш. Я смотрю за вами за всеми», — заявил певец, указывая на участников конфликта на фан-зоне.

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