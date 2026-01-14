Юрист объяснил, кому достанется наследство Игоря Золотовицкого

Если у ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого не было завещания, его имущество перейдет к супруге и детям в порядке очередности, рассказал РИАМО адвокат Александр Бенхин.

«Если он оставил завещание, значит руководствуемся именно им. Если завещания нет, то вступает в силу статья Гражданского кодекса, где предусмотрена так называемая очередность наследования. Есть наследники первой очереди. В его случае это жена и двое сыновей. Механизм такой: сначала из наследства выделяется 50% совместно нажитого имущества супруге, а оставшиеся 50% уже делятся между ними троими в равных долях», — рассказал Бенхин.

Он добавил, что осложнения, как правило, возникают, когда появляются какие-то наследники, о которых никто не знал. Например, внебрачные дети. Если такие у него вдруг были, это может повлиять на распределение.

«Есть еще один важный момент. Даже при наличии завещания закон защищает социально незащищенных наследников первой очереди, которые находились у наследодателя на иждивении. Например, если жена — инвалид, была материально от него зависима, а он все завещал детям, то, несмотря на содержание завещания, она все равно может через суд получить не меньше половины той доли, которая полагалась бы ей по закону», — разъяснил адвокат.

Бенхин уточнил, что-то же самое касается детей и других зависимых лиц.

Золотовицкий не стало 14 января. Ему было 64 года. Он попал в хирургию с обострением онкологии и был в крайне тяжелом состоянии. Перед Новым годом Золотовицкого три раза отправляли в больницу с проблемами сердца и обострением онкологии.

В материале РИАМО — о жизни, творчестве и причине смерти выдающегося актера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.