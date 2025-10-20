Юрий Ицков рассказал о переезде в Петербург и новой роли в детективе

Народный артист России Юрий Ицков рассказал о своей новой роли в детективном сериале «Здесь все свои» и поделился опытом переезда в Санкт-Петербург в зрелом возрасте, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Ицков рассказал о новой работе в детективном сериале «Здесь все свои», премьера которого состоится 20 октября на телеканале «Россия». В проекте он исполнил роль краеведа-исследователя, который, по мнению создателей, выглядит как местный городской сумасшедший. По словам актера, его персонаж изучает родные места, где происходят загадочные и опасные события.

Артист отметил, что в современных съемках сложные трюки актерам выполнять не разрешают — этим занимаются каскадеры, чтобы избежать травм и задержек в производстве. Он согласился на роль благодаря приглашению режиссера Елены Николаевой, с которой давно знаком, а также из-за интересного сценария с неожиданными поворотами.

Актер рассказал, что переехал в Петербург из Омска в возрасте 50 лет, когда решил кардинально изменить свою жизнь. В Омске и Иркутске, где он работал ранее, не было киностудий, поэтому кинокарьера началась только после переезда. Первые роли были небольшими, но постепенно Ицков стал получать более значимые предложения.

«Петербург — город для жизни. Я ни разу не пожалел о переезде, хотя не было никаких гарантий, что все получится», — признался артист.

Он добавил, что с детства бывал в городе, где работала его мама, и полюбил его атмосферу и спокойствие. Ицков также поделился, что не представляет себя на даче или в огороде, предпочитая городскую жизнь. По его словам, общение с животными ему нравится, но заниматься сельским хозяйством он не готов.

