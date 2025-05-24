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Юрий Григорович оставил после себя многомиллионное наследство племяннику

Накануне в Москве состоялись церемония прощания и похороны знаменитого хореографа, балетмейстера Юрия Григоровича. Журналисты выяснили, что после себя он оставил многомиллионное наследство племяннику Николаю, так как своих детей не было, пишет SHOT .

В собственности Григоровича находилось многомиллионное состояние, в том числе огромная квартира на 177 квадратных метров в центре Москвы. Элитная жилплощадь, расположенная в доходном доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, оценивается примерно в 200 млн рублей.

В прошлом в этом доходном доме находилась коммуналка, которую специально расселили, чтобы выделить жилье Григоровичу.

Все состояние балетмейстера, предварительно, достанется племяннику Николаю, который является сыном его сестры. Указал ли Григорович еще кого-то в качестве наследников в завещании, пока неизвестно.

Юрий Григорович скончался 19 мая в возрасте 98 лет от последствий, вызванных двусторонней пневмонией. Траурная церемония состоялась 23 мая. Из Большого театра гроб с телом балетмейстера вынесли под аплодисменты и крики «Браво!».

Попрощаться с Григоровичем приезжал в том числе артист российского балета Николай Цискаридзе, который поделился теплыми воспоминаниями о личном общении с легендарным хореографом.