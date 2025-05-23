Цискаридзе поделился теплыми воспоминаниями о личном общении с Григоровичем

23 мая Москва прощается с хореографом и балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем. Проводить в последний путь народного артиста СССР пришел в том числе российский артист балета, педагог Николай Цискаридзе, который в разговоре с РИАМО поделился воспоминаниями, как проводил время с Григоровичем наедине.

«Мы с ним объездили мир и гуляли везде, и в его родном Санкт-Петербурге, и по Парижу он мне делал свою экскурсию, и по Лондону, и даже по моему родному Тбилиси, потому что его главный соратник Симон Вирсаладзе — художник, который оформил все его спектакли, он был тбилисец, и в основном, когда задумывался спектакль, он делался в Тбилиси. Я этого не знал. Он водил меня по родному городу и делал экскурсию. Это было очень интересно», — рассказал Цискаридзе.

По словам российского артиста балета, в последний раз с Григоровичем он общался в марте, когда тот находился в санатории. Лично они не виделись, так как в санаторий никого не впускали, но созванивались.

Юрия Григоровича кремируют 23 мая, после чего похоронят рядом с супругой Наталией Бессмертновой на Новодевичьем кладбище Москвы.

Григорович скончался 19 мая на 99-м году жизни из-за осложнений, вызванных двусторонней пневмонией. Гроб с телом хореографа вынесли из Большого театра под аплодисменты и крики «браво».