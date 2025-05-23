Гроб с телом Григоровича вынесли из Большого театра под гром аплодисментов

В Москве завершилась церемония прощания с балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем, гроб с его телом вынесли из здания под бурные аплодисменты.

23 мая в столице простились с знаменитым хореографом и балетмейстером Юрием Григоровичем. Множество людей — его родные, знакомые, друзья и коллеги — собрались, чтобы проводить его в последний путь.

Тело артиста вынесли из театра под крики: «Браво!»

Множество цветов и траурных венков принесли в Большой театр в память о маэстро. С хореографом могли проститься все желающие.

Григоровича кремируют и в этот же день и похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Вечный покой маэстро обретет рядом с супругой Наталией Бессмертновой.

Григорович ушел из жизни 19 мая в возрасте 98 лет. Причиной смерти могли стать осложнения после двусторонней пневмонии.

Григорович руководил балетной труппой Большого театра 30 лет и воспитал несколько поколений прославленных артистов. В 1968 году хореограф поставил спектакль «Спартак». Он стал визитной карточкой Большого театра.