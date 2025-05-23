Огромная очередь из желающих проститься с Григоровичем стоит у Большого театра

У Большого театра в Москве, где проходит прощание с легендарным хореографом и балетмейстером Юрием Григоровичем, столпилась огромная очередь. Поклонники хотят проститься с артистом, сообщает корреспондент РИАМО.

Сегодня в Москве жаркая и солнечная погода, но это не пугает любителей творчества Григоровича. На данный момент у Большого театра стоит очередь примерно 50–60 метров в длину — около 300 человек разных возрастов.

С самого утра люди приходят в Большой театр и несут с собой цветы, также многие желающие выразить слова соболезнования передают траурные венки. Гроб с телом маэстро разместили на сцене Большого театра.

Григорович умер 19 мая в 98 лет. Причиной смерти стала двустороння пневмония. Балетмейстера похоронят 23 мая на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой.