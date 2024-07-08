Юрий Башмет и Константин Хабенский выступят в «Лужниках» 8 июля

Для артистов это не первое совместное выступление. Они часто выступают вместе, представляя публике новые программы, которые всегда проходят с аншлагом.

Константин Хабенский — популярный актер театра и кино, продюсер и режиссер. Он является лауреатом множества премий и обладателем различных званий. С 2021 года Хабенский возглавляет Московский художественный театр имени А.П. Чехова (МХТ).

Юрий Башмет — легендарный советский и российский альтист, прославленный дирижер, педагог и общественный деятель. Он является обладателем престижных титулов и премий, в том числе «Грэмми». Вместе с ансамблем «Солисты Москвы» Башмет записал несколько компакт-дисков, которые были выпущены радиокомпаниями по всему миру, такими как ВВС, Баварское радио, радио Франции и другими.

Концерт состоится на площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках» — на огромной 15-метровой сцене под открытым небом, расположенной прямо у Москвы-реки. По словам организаторов, главное преимущество этого места — вместимость 10 тыс. человек.