Юра Борисов сыграет в новом фильме Луки Гуаданьино про OpenAI

Известный в Голливуде российский актер Юра Борисов подтвердил, что сыграет одну из ключевых ролей в новом кинопроекте Луки Гуаданьино, сообщает издание Variety .

Гуаданьино, получивший широкую известность благодаря фильмам «Призрак» и «Суспирия», вновь объединяется с Amazon MGM Studios для работы над комедийной драмой «Искусственный». Картина расскажет о Лента расскажет об основателе компании OpenAI (создавшей Chat GPT) Сэме Альтмане и и громком скандале в связи с попыткой его смещения с руководящей должности.

Автором сценария для фильма является Саймон Рич, а в качестве продюсеров выступят Дэвид Хейман, Джеффри Клиффорд и Дженнифер Фокс.

Зарекомендовавший себя в мировой киноиндустрии Борисов в новом фильме сыграет с Эндрю Гарфилдом и Моникой Барбаро.

Ранее стало известно, что российский актер Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук, которая ежегодно вручает премию «Оскар». Всего академия предложила членство 534 кинематографистам из разных стран.