Звезда фильма «Анора» может войти в состав голосующих за «Оскар»

Российский актер Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской академии кинематографических искусств и наук, которая ежегодно вручает премию «Оскар», сообщает ТАСС .

Об этом 26 июня сообщили на официальном сайте организации.

Вместе с ним приглашения получили его коллеги по картине — американские актеры Майки Мэдисон и Карен Карагулян. Всего академия предложила членство 534 кинематографистам из разных стран.

Борисов был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» в 2025 году за роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора».

После успеха в российской картине «Купе номер 6» (2021), снятой при поддержке Минкультуры РФ, Борисов привлек внимание международных режиссеров. Его роли в фильмах «Серебряные коньки» (2020) и «Капитан Волконогов бежал» (2021) также получили признание критиков.

Если Борисов примет предложение, он получит право участвовать в голосовании за номинантов и победителей премии «Оскар». Это сделает его одним из немногих российских актеров в составе академии наряду с Константином Хабенским.

В случае принятия приглашения Борисов сможет голосовать уже на церемонии 2026 года.