сегодня в 12:22

Юные художницы из Богородского округа победили на областном конкурсе

Юные художницы из Богородского округа победили на Московском областном академическом конкурсе станковой композиции, сообщили в пресс-службе округа.

Традиционно в мае юные художники детских художественных школ становятся участниками Московского областного академического очного конкурса станковой композиции. Мероприятие проходит на базе факультета Изобразительного искусства и народных ремесел Государственного университета просвещения в г. Мытищи.

В этом году 89 молодых талантов из 37 школ искусств Московской области тренировали свои навыки в области создания грамотной композиции и художественного образа. Ведь именно на эти аспекты обращают пристальное внимание.

Среди участников были и воспитанники Ногинской детской художественной школы. Педагоги отметили высокий уровень работ учащихся художественной школы из Богородского округа — Алисы Баздаревой, Дарьи Крючковой и Софии Смирновой.

В итоге, в средней возрастной категории (14-15 лет) Алиса Баздарева заняла третье место. А в старшей возрастной категории Дарья Крючкова завоевала второе место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.