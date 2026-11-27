Первоклассники Центральной детской школы искусств в Химках сделали праздничные открытки на мастер-классе «Моя любимая мама». Занятие прошло в преддверии Дня матери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками мастер-класса стали самые юные воспитанники художественного отделения, поступившие на бюджетное обучение по предпрофессиональной программе «Живопись». Они создали авторские открытки в виде русской матрешки — символа материнства, домашнего уюта, преемственности поколений и крепкой семьи.

Каждый ученик самостоятельно подбирал цветовую палитру и узор, стараясь передать в рисунке характер и улыбку мамы.

«Когда ребенок создает картину или открытку для мамы, он подходит к делу с невероятной ответственностью и нежностью. Через образ традиционной матрешки мы одновременно знакомим начинающих живописцев с богатством национального культурного кода и воспитываем в них чуткость и уважение к близким», — отметила муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Создание современных условий для раскрытия детских талантов и укрепление семейных ценностей в городском округе реализуются при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В эти дни на ведущих культурных площадках Химок проходят тематические выставки, концерты и открытые семейные уроки ко Дню матери.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.