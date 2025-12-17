Юные артисты Жуковского выступили на предновогоднем концерте во Дворце культуры

В Большом зале Дворца культуры Жуковского состоялся праздничный концерт «Малыши – малышам», в котором приняли участие младшие ученики танцевальных коллективов. На сцене выступили ансамбль народного танца «Юность», хореографический коллектив «Гевея», коллектив спортивного бального танца «Звездный», школа танца «Жуковский бит», студия музыки «Артист», а также коллективы «Ритмика», «Карапузы» и «Восходящие звездочки».

Мероприятие посетили заместитель главы городского округа Жуковский Ольга Алферова, старшие участники коллективов и родители юных артистов.

Концерт «Малыши – малышам» проводится в Жуковском уже третий год подряд и стал важной предновогодней традицией для маленьких танцоров и их поклонников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.