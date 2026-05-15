Синоптики сообщили о заморозках и дождях в Кузбассе 16–17 мая

Ветер в Кузбассе усилится до 20 метров в секунду

В Кузбассе в выходные ожидаются ночные заморозки, потепление до +22 градусов и кратковременные дожди. Прогноз на 16–17 мая опубликовали синоптики «Западно-Сибирского УГМС», сообщает Сiбдепо .

В пятницу, 16 мая, ночью температура составит от −7 до +3 градусов, местами до −7. Днем воздух прогреется до +12…+17 градусов, в отдельных районах — до +22. Преимущественно без осадков, однако на севере региона возможны кратковременные дожди. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В воскресенье, 17 мая, ночью ожидается −4…+6 градусов. Днем станет прохладнее — +6…+11. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Скорость ветра составит 3–5 м/с. Осадки вероятны в течение всего дня, солнечных часов будет немного.

