Юморист Петросян подал в суд на дочку от первого брака

сегодня в 17:23

Mash: юморист Петросян судится с живущей в США дочкой от первого брака

Юморист Евгений Петросян подал иск в суд против дочери от первого брака. Мужчина хочет, чтобы 56-летнюю Викторину Петросянц выписали из его квартиры в Москве, сообщает Mash .

Судебные тяжбы развернутся вокруг имущества площадью 34 квадратных метра за 20 млн рублей на Ростовской набережной в столице. Петросян и экс-супруга Елена Степаненко судились за нее в 2018 году после развода.

В иске Петросян требует, чтобы дочь лишили права использовать квартиру. Также он хочет, чтобы с Викторины сняли «прописку».

Первый иск суд не принял. При его составлении были допущены ошибки.

Викторина — дочь Петросяна от первой жены, балерины Беллы Кригер. Она проживает в Нью-Йорке с супругом-гражданином США.

Ранее поклонники заметили на одном из фото молодой жены Петросяна, 35-летней Татьяны Брухуновой, округлившийся живот. Фанаты стали подозревать женщину в третьей беременности.