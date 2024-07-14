"Пошли за третим?": поклонники заметили округлившийся живот молодой жены Петросяна

Поклонники заметили на одном из снимков молодой жены сатирика Евгения Петросяна, 35-летней Татьяны Брухуновой, округлившийся живот и поспешили поздравить ее с третьей беременностью, сообщает kp.ru .

Сейчас Брухунова с мамой и восьмимесячной дочкой путешествует на теплоходе по Карелии. На одном из снимков она стоит в синем шелковом платье с малышкой, на фото виден округлившийся живот.

«Так правду писали, что у вас третий ребеночек! Поздравляем», — отметила одна из подписчиц.

На этот комментарий жена сатирика ответила сама.

«Судя по тому, что пишут, у меня уже десятый на подходе! Только как же получается — то я не сама рожала, то каждый год беременная?! Маразм крепчал», — написала Брухунова.

Ранее женщина рассказывала, что в круизе их вкусно кормят. А живот мог появится из-за неудачного ракурса.