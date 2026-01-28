Известный этнохореограф Михаил Толмачев провел мастер-класс в Клину

Фото - © КДШИ им. П. И. Чайковского

сегодня в 11:58

26 января в Клинской детской школе искусств имени Чайковского прошел мастер-класс по народному танцу, который провел этнохореограф Михаил Толмачев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Толмачев, этнохореограф, трехкратный обладатель президентских грантов и победитель всероссийского фестиваля-конкурса «Перепляс», провел мастер-класс для учеников Клинской детской школы искусств имени Чайковского. Артист известен своими исследованиями и сохранением народных хореографических традиций, а также активной работой с молодежью по всей стране.

Заведующий отделением «Музыкальный фольклор» Валерий Гришаков отметил, что пригласил Михаила Толмачева, чтобы тот поделился уникальными знаниями с учениками. По словам Гришакова, Толмачев воспитывался в фольклорной традиции, участвовал в экспедициях по Вологодской области и общался с носителями народного танца.

В мастер-классе приняли участие 16 учащихся отделения «Музыкальный фольклор». В школе искусств имени Чайковского особое внимание уделяют сохранению и передаче традиций народного пения и танца.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.