Известные иноагенты проведут новогодние концерты за рубежом

Артисты, признанные иноагентами, организуют новогодние концерты в Израиле и США, чтобы заработать в праздничный сезон, сообщает «Абзац» .

В преддверии новогодних праздников артисты, признанные иноагентами в РФ, ищут возможности для заработка за границей. Семен Слепаков* 28 декабря даст большой концерт в Тель-Авиве, все билеты на который уже проданы по цене от 270 шекелей (около 6,5 тыс. рублей).

30 декабря в Тель-Авиве выступит Андрей Макаревич* с приглашенными музыкантами, представив джазовую программу. Билеты на его концерт стоили от 330 шекелей (около 8 тыс. рублей) и также полностью раскуплены.

Группа «Би-2»* планирует сыграть 31 декабря в казино в Майами. Гостям обещают праздничную программу, двухчасовое выступление и Александра Незлобина* в роли ведущего. Стоимость мест за столиками составляет от $200 до $1000 (15,5 тыс. — 77,2 тыс. рублей), однако половина билетов еще не продана. 4 января «Би-2»* проведет еще один концерт, билеты на который стоят от $100 (около 7,7 тыс. рублей), в продаже остались только места на танцполе.

Александр Гудков, не признанный иноагентом, также отказался от выступлений в России и проведет зимние праздники в Израиле. 4, 5 и 6 января он сыграет спектакль «Солнечная линия» вместе с Натальей Еприкян. Билеты стоят от 186 до 306 шекелей (4,4 тыс. — 7,3 тыс. рублей), распродана примерно половина мест.

Ранее стало известно, что иноагенты планируют записать ежегодный «голубой огонек». Организаторы запустили краудфандинг, но собрали только €37,9 тыс. из необходимых €78,5 тыс., поэтому артистам придется сократить программу.

* Признаны иноагентами на территории России.

