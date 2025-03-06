«Из области фантастики»: накажут ли Oxxxymiron* за растление девочек-подростков

Рэпера Oxxxymiron* (Мирона Федорова) обвиняют в растлении несовершеннолетних девушек. О том, что чаще всего бывает в подобных случаях и какое наказание может ждать исполнителя, рассказал корреспонденту РИАМО известный адвокат и правозащитник Александр Карабанов.

Рэпера обвинили в 3 эпизодах растления. Так, одна из пострадавших девочек рассказала, что познакомилась с музыкантом в подростковом возрасте, а спустя 3 года он изнасиловал ее на своем концерте. У второй девушки похожая история. Еще одна жертва сослалась на то, что начала общаться с исполнителем в 13 лет, ему тогда было 23 года.

«Во-первых, само по себе изнасилование или половой акт спустя даже сутки доказать практически невозможно. Потому что основным критерием для доказывания полового акта является наличие биоматериала, который остается от партнера. И в практике встречаются случаи, когда действительно девушку насилуют, после чего она психологически хочет просто вымыться и сходить в душ. И таким образом убирает основной источник доказательств того, что половой акт был совершен», — заявил адвокат.

По его мнению, говорить о возможности доказать совершение данных преступлений спустя месяцы, недели или годы — это из области фантастики.

«В основном его (Oxxxymiron* — ред.) обвиняют в том, что он спал с девушками, достигшими 16 лет, а у нас это возраст согласия», — отметил Карабанов.

*Признан в РФ иностранным агентом