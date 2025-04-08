Исполняет искусственный интеллект: эксперт раскритиковал новые песни Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что не будет слушать новые песни Аллы Пугачевой, так как их исполняет искусственный интеллект, он также раскритиковал тех, кто жаждет возвращения Примадонны в Россию, сообщает Общественная Служба Новостей .

Ранее стало известно, что Пугачева выпустила две новые песни — «Мама» и «Поцелуй войны». Они опубликованы на YouTube-канале певицы.

«Естественно, слушать я это не буду. Там нет живого пения, все исполняет искусственный интеллект», — сказал музыкальный эксперт, отметив, что певица давно потеряла голос, и это всем известно.

На концерт Пугачевой Соседов тоже идти не готов, так как, по его мнению, у певицы не осталось ни таланта, ни красоты. По его словам, «это зрелище не для слабонервных».

Критик также не понимает тех, кто хочет вернуть Пугачеву в Россию. По его мнению, той легенды, которой была Алла Пугачева, больше нет, поэтому и возвращать некого. Он также посоветовал слушать старые песни Примадонны. Соседов уверен, что даже если артистка решить вернуться на Родину, здесь «она не придется ко двору», потому что «в России не прощают предательств», отметил он.