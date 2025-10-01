сегодня в 16:57

Ирина Аллегрова готова вернуться на сцену за 15 млн рублей

Народная артистка РФ Ирина Аллегрова готова вернуться на сцену за гонорар в размере 15 млн рублей за 45-минутное выступление, сообщает «Абзац» .

В последние годы исполнительница хита «Императрица» отказывалась от сольных концертов и лишь изредка выступала на государственных мероприятиях. К 15 млн рублей следует прибавить 2 млн, которые уйдут на технический райдер.

Аллегрова предпочитает закрытые мероприятия. Гостей необходимо согласовывать заранее, а съемка ее выступлений строго запрещена. В гримерке артистка просит фрукты, минеральную воду и свежевыжатые соки. При этом алкоголь Ирина Александровна не употребляет.

В марте текущего года президент РФ Владимир Путин наградил Ирину Аллегрову орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.