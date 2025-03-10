Путин наградил Аллегрову орденом за заслуги в культуре

Певица Ирина Аллегрова была награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве» по указу президента РФ Владимира Путина, сообщает Газета.ru .

На портале официального опубликования правовых актов появился соответствующий документ. В нем сообщается, что певицу наградили орденом за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

В документе указано, что Аллегрова — артистка-вокалистка ООО «„Бюро АРТиКУЛ“ в Москве.

Певица исполняет такие популярные песни, как «Привет, Андрей», «Угонщица», «Императрица», «Младший лейтенант».

Ранее Путин присвоил актрисе Анне Снаткиной звание заслуженной артистки РФ. Также он вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» актрисе Московского театра «Современник» Елене Миллиоти.