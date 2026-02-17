Иосиф Пригожин сообщил о преследовании дочери поклонником

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его дочь столкнулась с преследованием поклонника и семье пришлось обратиться в полицию. По его словам, инцидент представлял угрозу. Об этом он сообщил, комментируя ситуацию с Юлией Проскуряковой, сообщает Газета.ru .

Иосиф Пригожин рассказал, что известные артисты нередко становятся жертвами навязчивых поклонников. По его словам, подобные случаи происходят как с женщинами, так и с мужчинами.

«К сожалению, да, бывает такое. Люди известные, популярные особенно, и женщины, и мужчины сталкиваются с проблемами преследования. Бывают и неадекватные поклонники, которые ведут себя очень странным образом. У нас даже был случай с дочерью, когда мы обращались в полицию для того, чтобы усмирили персонажа, потому что он не понимал ни нашего языка, ни даже языка полиции. И это несло угрозу», — сообщил Пригожин.

Продюсер добавил, что не всем поклонникам хватает культуры, чтобы выражать симпатию корректно.

Ранее жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова заявила в соцсетях, что с 2021 года подвергается сталкингу. По ее словам, неизвестный звонит и пишет ее близким, представляется разными именами и пытается получить информацию о певице. Проскурякова призвала поклонников не вступать с ним в контакт.

