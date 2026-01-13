Иосиф Пригожин назвал причину, почему скоро могут исчезнуть певцы

По мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина, искусственный интеллект способен в скором времени вытеснить значительную часть эстрадных исполнителей, если на сцене не появятся яркие и талантливые вокалисты, сообщает Общественная Служба Новостей .

Супруг певицы Валерии подчеркнул, что современные технологии и глобализация создают серьезную конкуренцию для многих артистов.

«Но не стоит забывать, что искусственный интеллект — это разработка людей, не машины нас создали, а мы их. Да, сейчас любой говорящий робот может исполнить любой мировой хит, и допускаю, что сделает это лучше, чем сам автор-исполнитель, но в такой музыке нет души, ИИ всего лишь воспроизводит программу, но никогда не заменит полностью артиста с его харизмой, человеческими качествами, нравом», — подчеркнул Пригожин.

Тем не менее, продюсер не стал исключать, что в обозримом будущем возникнет повышенный интерес к «умным» поющим машинам, которые на какое-то время заменят живых, а возможно, и ушедших из жизни исполнителей, если возникнет такая потребность.

Вместе с тем, музыкальный продюсер выразил уверенность, что подобный ажиотаж не продлится долго, поскольку зрители быстро устанут от бездушного исполнения.

