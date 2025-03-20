Инфекция кожи и болезнь сердца: состояние Марины Хлебниковой ухудшилось

Состояние здоровья российской певицы, популярной в нулевых, Марины Хлебниковой стало хуже. Доктора поставили ей несколько диагнозов, сообщает Mash .

Хлебникова обратилась к врачам. Они выявили у нее местную инфекцию кожи с подкожной клетчаткой. Недуг появился после того, как певица получила ожоги во время пожара, произошедшего в 2021 году.

Еще у Хлебниковой нашли атеросклеротическую болезнь сердца, а также отложения холестерина. Они создают помехи для потока крови. Артистка проходит амбулаторное лечение.

Четыре года назад в квартире Хлебниковой в Москве произошел сильный пожар. Исполнительница потеряла сознание. Пожарным удалось спасти ее, но она была в тяжелом состоянии.

Тогда доктора ввели Хлебникову в кому и несколько недель пытались ее выходить. Артистке удалось выжить, но после выздоровления она долгое время не появлялась на публике.

Хлебникова — известная советская и российская певица. Она обрела популярность благодаря хитам «Дожди», «Чашка кофию», «Стаканчик бренди» и другим песням.

Ранее Хлебникова сказала, что ей и ряду других певцов, начавших карьеру в 1990-е, просто повезло стать известными.