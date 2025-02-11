Иллюзионист Александр Наумов потребовал денег от Люси Чеботиной

Иллюзионист, участник шоу «Удиви меня» и победитель одного из сезонов программы «Битва экстрасенсов» Александр Наумов подал иск в отношении популярной певицы Люси Чеботиной. Он требует от артистки 1,7 млн рублей, сообщает Mash .

При этом причину обращения иллюзиониста в суд так никто и не выяснил. Директор Чеботиной призналась, что не понимает, какие претензии могут быть у фокусника к певице. Однако представитель исполнительницы подчеркнула, что команда готова заплатить Наумову, если артистка действительно что-то ему должна.

Сам иллюзионист отвечать на вопросы журналистов отказался. Чеботина сейчас находится на Мальдивах. После отдыха ей придется отправиться в суд.

Ранее в экстрасенсы подалась бывшая солистка группы «Виа Гра» Надежда Грановская. Певица заявила, что «в нее входят некие сущности», поэтому она готова делиться видеопрактиками с «просвещенными», но, конечно, не бесплатно.