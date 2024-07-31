Икону «Троица» поместили в новую капсулу повышенной надежности

сегодня в 16:30

Икону «Троица» Андрея Рублева установили в новую киот-капсулу повышенной надежности. Сейчас она находится в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС .

На данный момент «Троица» уже находится в новой капсуле, работу провели ювелирно. Капсула является улучшенной и соответствует необходимым требованиям.

Данную киот-капсулу произвели по заказу в Германии.

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева перевезли из Храма Христа Спасителя к Троице-Сергиевой лавре в Подмосковье накануне православного праздника Святой Троицы.

Ранее с прихожанами лавры встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона также отмечал, что возвращение иконы «Троица» Андрея Рублева на историческое место — крупное событие для всех православных.

«Особенно сейчас, когда единство имеет большое значение для всей нашей страны», — подчеркивал Воробьев.