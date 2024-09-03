И снова 3 сентября: как сейчас живет Михаил Шуфутинский

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский продолжает заниматься своей музыкальной карьерой. Стало известно, где он даст концерты в ближайшее время и почему его трек «3-е сентября» стал таким популярным, сообщает NEWS.ru .

Шуфутинский появился на свет 13 апреля 1948 года в столице России. Он завершил обучение в музыкальной школе по классу баяна и продолжил свое образование в Московском музыкальном училище им. Ипполитова-Иванова, где получил дипломы по 3 специальностям. Во взрослом возрасте начал карьеру, выступая с разными музыкальными ансамблями в Москве и Магадане.

В 1981 году Шуфутинский и его семья приняли решение эмигрировать в Соединенные Штаты. С 1990 года он регулярно возвращался в Россию для гастролей. В 2003 году артист принял решение обосноваться в РФ на постоянной основе.

На сегодняшний день Шуфутинский живет с третьей женой Светланой Уразовой, которая младше его почти на 30 лет, продолжает активно записывать музыкальные композиции и выступать на сцене. В ближайшее время его концерты пройдут в Санкт-Петербурге (5 сентября), Москве (7, 17 и 23 ноября), Алма-Ате (13 сентября), Ростове-на-Дону (2 октября), Пятигорске (3 октября), Уфе (12 ноября), Туле (14 ноября), Тольятти (18 ноября) и Воронеже (6 декабря).

В 1993 году народный артист России Игорь Крутой принес Михаилу Шуфутинскому песню «3-е сентября». Текст к этой композиции написал Игорь Николаев. Данный трек вошел в альбом певца под названием «Гуляй, душа», выпущенный в 1994 году.

В 2010 году в интернете появилась фотография американского рэпера Рика Росса, напоминающего Шуфутинского, с цитатой из припева песни «3-е сентября». Это изображение быстро стало вирусным, и вскоре в Сети начали появляться различные шутки, связанные с данной песней. Продюсер Иосиф Пригожин утверждает, что 3 сентября — это день Шуфутинского.