Художница назвала рисование способом развить усидчивость у ребенка

Художница Наталья Суханова рассказала, что рисование помогает ребенку доводить дела до конца и не бояться неудач, сообщает NEWS.ru .

Она пояснила, что художественная школа дает навыки, полезные независимо от будущей профессии. Создавая рисунок, ребенок проходит путь от замысла и наброска до выбора материалов, исправления деталей и готовой работы.

По словам художницы, занятия развивают наблюдательность, концентрацию и зрительное восприятие: дети изучают форму, пропорции, оттенки, свет и тень. Работа с карандашом, кистью и глиной также тренирует мелкую моторику и точность движений.

Суханова добавила, что рисунок и лепка помогают детям выразить переживания, когда им трудно подобрать слова. Возможность исправить линию, переделать композицию или заново выбрать оттенок учит воспринимать ошибку как часть работы. Творческие задачи также развивают умение сравнивать варианты и обосновывать выбор.

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