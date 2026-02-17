Художница из Зарайска победила в конкурсе арт-резиденции в Калининграде

Ирина Густинович из Зарайска стала победителем открытого конкурса арт-резиденции в Калининграде и примет участие в онлайн арт-лаборатории с 16 февраля по 20 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Онлайн арт-лаборатория пройдет с 16 февраля по 20 марта. Участники займутся созданием художественных и игровых произведений. Ирина Густинович, ранее участвовавшая в первой арт-резиденции в Зарайске в рамках фестиваля современного искусства «Перезагрузка», вошла в число победителей конкурса арт-резиденции в Калининграде.

Ирина Густинович — член ТСХ «Московиты», Международного объединения авторских кукол и Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. Она работает преимущественно в технике папье-маше, создавая авторские куклы как пластические образы внутреннего мира человека. Погружение в современное искусство началось для нее с участия в арт-резиденции в Зарайске, где она открыла новые формы диалога между ремеслом, образом и концептуальным высказыванием.

В Калининграде художница примет участие в арт-лаборатории и выставочном проекте «Время собирать время», посвященном исследованию феномена времени как художественного материала. Вернисаж работ участников состоится 25 апреля, а выставка пройдет с 26 апреля по 21 июня.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда креативных инициатив на площадке центра «Резаниум». В рамках лаборатории художники будут сотрудничать с гейм-дизайнерами и разработчиками, создавая проекты на стыке искусства, технологий и игры, где время становится не только темой, но и инструментом художественного высказывания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом. Работы великих художников можно увидеть до 8 ноября

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.