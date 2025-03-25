Хотели яркую звезду: Шаляпин признался, что встречался с инопланетянами

Знаменитый шоумен и певец Прохор Шаляпин признался, что не раз встречался с инопланетянами и видел их, однако вступить с ними в контакт ему всегда что-то мешало, сообщает Общественная Служба Новостей .

Он заявил, что однажды представители инопланетных рас даже пытались его похитить ночью. Однако осуществить задуманное у них не получилось. После встречи с ними артист смог понять, что ощущала Катя Лель во время встречи с инопланетянами.

«Я не мог понять, какого они цвета. Я только чувствовал их нереально мощную энергию, всепоглощающую энергию. Все мое тело каменело, как это бывает при сонном параличе. Я не мог двигаться и говорить», — рассказал Шаляпин.

Теперь контакт с пришельцами Прохор вспоминает как что-то, наводящее кошмар и ужас, так как непонятно, что могут сделать эти «зеленые человечки» в следующую секунду.

При этом артист отметил, что он тоже обладает очень мощной энергией, благодаря которой инопланетянам не удалось похитить его. По мнению Шаляпина, его красота и талант могли привлечь внимание гуманоидов и заставить их прилететь на Землю, чтобы забрать с собой такую ярку звезду.

В заключение Прохор рекомендовал не относиться легкомысленно к теме потустороннего мира, поскольку, по его мнению, он действительно существует.