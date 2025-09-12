Ходит по больнице на ходунках: Михаилу Турецкому провели серьезную операцию

63-летнему руководителю всемирно известного «Хора Турецкого», Михаилу Турецкому, провели тяжелую операцию. Ему поменяли тазобедренный сустав, а сейчас мужчина восстанавливается, сообщает Super со ссылкой на соцсети дочери артиста Натальи.

Она поделилась, что Турецкий ходит по больнице на ходунках. Артист восстанавливается довольно быстро — уже на следующий день после операции начал передвигаться по медучреждению, отметила Наталья.

Дочь рассказала, что медперсонал шокирован его успехами. Обычно после операции пациенты начинают вставать только на второй день, и то ненадолго.

Близкие регулярно приезжают к Турецкому в больницу. Они обеспечивают его всем необходимым.

