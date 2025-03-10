Хочет в детство: психолог объяснила, почему SHAMAN может любить женщин постарше

Российскому певцу Ярославу Дронову, известному как SHAMAN, нравятся женщины постарше, так как возможно они наиболее эмоционально стабильны, знают, чего хотят, и в сексуальном плане подходят отлично. Об этом РИАМО сообщила психолог Эльвира Жданова.

9 марта SHAMAN и глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально объявили себя парой. Это случилось во время концерта певца. Перед тем, как сделать громкое заявление, SHAMAN появился на сцене верхом на белом коне и в красном плаще, исполняя популярный хит «Ты моя».

Психолог напомнила, что с первой женой SHAMAN познакомился в музыкальной школе, где она была учительницей. Девушка была старше его на 6 лет. Сейчас у пары растет маленькая дочка. Вторая жена SHAMAN, топ-менеджер Елена Мартынова, старше его на 14 лет. Екатерина Мизулина соответственно старше Дронова на 7 лет. Это и настораживает многих поклонниц музыканта.

«Откуда эта страсть к партнершам постарше? Во-первых, может, он осознает, что такие женщины наиболее эмоционально стабильны, знают, чего хотят, и в сексуальном плане подходят отлично. Особенно это выражено, если разница в возрасте составляет 5-7 лет. Получается, такой союз — это взаимовыгодное сотрудничество», — рассуждает Жданова.

Совсем другое дело, если речь идет о патологическом влечении к женщинам намного старше, как, например, вторая жена Дронова. В таком случае мужчина уходит от роли вожака и впадает в детскую позицию, когда не готов быть главой семьи. Психолог заметила, что в таком случае возможно он сам не отдает себе отчет в том, почему его тянет к женщинам старше на 10-15 лет.

«В любом случае это неосознанное желание вернуться в детство, получить то, что он недополучил, чтоб ему прощали все шалости. Ему не хочется разбираться со взрослыми проблемами», — продолжила Эльвира Жданова.

Она заметила, что часто в случае подобных отношений повзрослевший «ребенок» не прошел сепарацию с родителями и потому не может строить отношения со сверстниками.

«Отмечу, все озвученное мною строится из определенного набора психологических факторов, которые надо разбирать с конкретным человеком», — говорит Жданова.