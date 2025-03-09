Певец SHAMAN назвал Екатерину Мизулину своей девушкой на концерте в Москве

Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, несколько дней интриговал поклонников в соцсетях о том, что 9 марта на концерте в Москве сделает громкое заявление. В итоге он сдержал обещание, со сцены он назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину своей девушкой, сообщает РЕН ТВ .

Перед тем, как сделать громкое заявление, SHAMAN появился на сцене верхом на белом коне и в красном плаще, исполняя популярных хит «Ты моя», пишет Msk1.

Позднее он на сцене поцеловал Мизулину и заявил, что она — его вторая половинка.

Сольный концерт SHAMANа стартовал 9 марта в 19:00 в столичной Live Арене. Поклонники поют вместе с певцом любимые хиты из зала.

Ранее Мизулина и SHAMAN представили поклонникам совместный клип. Презентация состоялась в День влюбленных — 14 февраля.