Певец SHAMAN назвал Екатерину Мизулину своей девушкой на концерте в Москве
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Российский певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, несколько дней интриговал поклонников в соцсетях о том, что 9 марта на концерте в Москве сделает громкое заявление. В итоге он сдержал обещание, со сцены он назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину своей девушкой, сообщает РЕН ТВ.
Перед тем, как сделать громкое заявление, SHAMAN появился на сцене верхом на белом коне и в красном плаще, исполняя популярных хит «Ты моя», пишет Msk1.
Позднее он на сцене поцеловал Мизулину и заявил, что она — его вторая половинка.
Сольный концерт SHAMANа стартовал 9 марта в 19:00 в столичной Live Арене. Поклонники поют вместе с певцом любимые хиты из зала.
Ранее Мизулина и SHAMAN представили поклонникам совместный клип. Презентация состоялась в День влюбленных — 14 февраля.